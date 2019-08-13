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لـ الحاصلين على 95% فأكثر.. التجاريين بالقاهرة تنظم احتفالية لتكريم المتفوقين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
أعلنت نقابة التجاريين بالقاهرة عن تنظيم احتفال لتكريم أبناء الزملاء الأعضاء الحاصلين على 95% فأكثر فى شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الفنية والأزهرية لعام 2019.

وأكدت نقابة التجاريين بالقاهرة خلال الموقع الرسمى لها، أنها أيضًا ستكرم الخريجين أصحاب الترتيب من الجامعات والمعاهد العليا فى نطاق محافظة القاهرة.

وأوضحت نقابة التجاريين أنه على الأعضاء سحب الاستمارة المتاحة على موقع النقابة وتقدم لمقر النقابة برمسيس مدعمة بالمستندات فى موعد أقصاه 29 أغسطس 2019.

وسيتم إقامة الاحتفال وتكريم المتفوقين بمقر النقابة فى موعد سيعلن عنه فيما بعد خلال شهر سبتمبر، ويخطر به المكرمون.

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