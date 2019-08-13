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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:26 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
أ ش أ
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم /الثلاثاء/، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة / الإسكندرية) يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط (القاهرة / أسيوط) 30 دقيقة، و(أسيوط / أسوان) 30 دقيقة، وعلى خط (بنها / بورسعيد) 30 دقيقة، وخط (طنطا / المنصورة / دمياط) مدة 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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