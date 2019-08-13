رئيس الفني للمسرح: إقبال جماهيري كثيف على جميع العروض بالقاهرة والإسكندرية

أكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عروض البيت الفني للمسرح شهدت مساء أمس، الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا جماهيرا على جميع العروض المقدمة بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.



وقال الفنان إسماعيل مختار إنه على الرغم من العدد الكبير من العروض المشاركة ضمن موسم العيد هذا العام والذي وصل إلى ١٣ عرضا مسرحيا، إلا أن الجمهور المتعطش للمسرح انتشر في كل المسارح بصورة لافتة، مضيفا: "شاهدنا طوابير الجمهور أمام باب دخول المسرح القومي، وأجبر الإقبال الجماهيري الكبير فرقة مسرح القاهرة للعرائس على تقديم حفلتين متتاليتين، بالإضافة إلى ازدحام عروض فرق الشباب، والغد، والطليعة، والشمس، والقومي للأطفال والإسكندرية، حيث رفعوا جميعا لافتة كامل العدد، والإقبال الشديد الذي يشهده عرض "ولاد البلد" بالغردقة، والذي تخطى حضوره ٤٠٠٠ مشاهد.



جدير بالذكر أن فرقة المسرح القومي تقديم عرضها الجديد "المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة".



وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم على قاعة "زكي طليمات" عرض "يوم أن قتلوا الغناء" في تمام الساعة السادسة مساء ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بينما تقدم على قاعة "صلاح عبد الصبور" في تمام السابعة مساء عرض "نوح الحمام" ابتداءً من خامس أيام العيد.



أما فرقة مسرح الشباب، فتقدم عرضين من إنتاجها، حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء عرض "بيت الأشباح"، وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم عرض "مترو" في تمام الثامنة مساء.



وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض "زهرة اللوتس" في تمام السابعة مساء.



وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما تقدم عرض "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام في تمام التاسعة مساء.



أما بمحافظة الإسكندرية، فتقدم فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرضيها الجديدين "ميمي ومامي" و"السندباد" في تمام السابعة مساء، وعرض "حمام الست" في تمام التاسعة مساء.



وفي محافظة البحر الأحمر، تقدم طوال أيام عيد الأضحى المبارك فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي "ولاد البلد" بممشى النصر بالغردقة في تمام التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات، والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.