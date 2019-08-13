حديقة الميريلاند خالية من الزوار في ثالث أيام العيد.. صور

شهدت حديقة الميريلاند بمصر الجديدة إقبالا ضعيفا عليها خلال ثالث أيام العيد؛ حيث إن الحديقة تعتبر من أقدم وأعرق الحدائق الموجودة بمصر ويتردد عليها المصريون من شتى بقاع الجمهورية.





جدير بالذكر أن الإقبال على الحديقة كان ضعيفًا جدًا في اول يومين في العيد حيث توافد عشرات المواطنين منذ الصباح الباكر، في ثاني أيام عيد الفطر، على حديقة المريلاند بمصر الجديدة.





وشهدت حديقة الميريلاند بمصر الجديدة في ثاني أيام العيد، إقبالا متوسطًا وسط تكثيف أمني شديد من رجال الداخلية وأمن الحديقة لتأمين المواطنين وزوار الحدائق ومنع التحرش.



