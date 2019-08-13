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ديني

الإفتاء توضح حكم أداء ركعتين جماعة في المسجد عقب صلاة العشاء

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:59 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك سؤال يقول صاحبه: " ما حكم صلاة ركعتين جماعة بالمسجد بعد صلاة العشاء تذكيرًا بسنة قيام الليل وتحفيزًا على أدائها في البيوت؟

ردت أمانة الفتوى: يجوز صلاة ركعتين جماعة بعد العشاء؛ لما جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التهجد في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، واندراج ذلك تحت أصل صحيح وهو الأمر بقيام الليل.

وأضافت الإفتاء أنه يشترط ألَّا يكون ذلك على جهة إلزام الناس به، فإن كان على سبيل إلزام الغير وتأثيم من لم يشاركهم فيها فإن ذلك العمل يصبح مذمومًا شرعًا؛ لأن فيه إيجابًا لما لم يوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشريطة أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الموكول إليها القيام على الشعائر بالمساجد .

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