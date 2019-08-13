مصرع ربة منزل صعقها تيار كهربائي ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم، الثلاثاء، إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة منزلية، أثناء غسيل الملابس داخل منزلها بقرية تل كفر منصور بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة.



واستقبل مستشفى ببا المركزي جثة لربة منزل تدعى "أزهار. أ"، 28 عاما، مقيمة قرية تل كفر منصور بمركز ببا، ادعاء صعق كهربائي.



وتبين من التحريات الأولية، وبالانتقال والفحص وسؤال زوج المتوفاة ويدعى "محمد. ش"، 30 عاما، فلاح، مقيم ذات العنوان، والذي قرر أنه أثناء قيام زوجته المتوفاة بغسل الملابس بالغسالة الكهربائية، حدث ماس كهربائي، فصعقها التيار، مما أدى إلى وفاتها في الحال، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.



كما تبين أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفاة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، ادعاء صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر المحضر رقم 4586 إداري مركز ببا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.