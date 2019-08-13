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بعد ساعات من إعادة فتحه.. إلغاء جميع الرحلات في مطار هونج كونج للمرة الثانية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:15 م
مطار هونج كونج للمرة
مطار هونج كونج للمرة الثانية
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بأنه قد تم إلغاء جميع الرحلات في مطار هونج كونج بعد سيطرة المحتجين على صالات المطار.

وكان مطار هونج كونج قد أعيد فتحه، اليوم الثلاثاء، بعدما غادر معظم المحتجين المطار بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ولم يبق سوى 50 محتجًا في وقت مبكر من اليوم. وذلك وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".

وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي لمطار هونج كونج الدولي اليوم "مطار هونج كونج الدولي سيطبق إعادة جدولة الرحلات اليوم مع تأثر حركة الطيران".

وألقى مطار هونج كونج، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية أمس الإثنين.

واتخذ مطار هونج كونج الدولي، أمس الإثنين، قرارًا بإلغاء جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين باحة وصول المسافرين.

وانطلقت الاحتجاجات في بداية يونيو الماضي، وهي الأخطر في هذه المدينة الكبيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا عام 1997.

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