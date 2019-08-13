ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة تسجل 39.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة بالمحافظات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:09 م
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 39/26
الإسكندرية 34/23
بورسعيد 32/26
رفح 34/24
طابا 35/28
كاترين 32/17
شرم الشيخ 38/27
بني سويف 40/26
الأقصر 42/26
الوادي الجديد 43/22
حلايب 35/30

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. والعظمى تصل لـ45 ببعض المحافظات

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى تصل إلى 44 درجة

القاهرة تسجل 42 درجة.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء

الأرصاد: حالة الطقس غدا حار رطب على معظم المحافظات.. والقاهرة 36

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

أول أيام العيد.. الطقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الشاورما غير المكلفة.. ببقايا اللحم

بعد مطاردة الطفل لويس فاولر لسيارته.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر

للمصيفين .. 5 نصائح قبل ذهابك للبحر

رانيا يوسف تتصدر محرك البحث جوجل بعد إطلالتها المثيرة للجدل

ما هو التعجل في الحج .. هل يلزمه المبيت بمنى بعد غروب الشمس

أغلق عليه الباب سهوا.. تفاصيل إنقاذ طفلا أجنبيا بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة