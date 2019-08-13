القاهرة تسجل 39.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 39/26

الإسكندرية 34/23

بورسعيد 32/26

رفح 34/24

طابا 35/28

كاترين 32/17

شرم الشيخ 38/27

بني سويف 40/26

الأقصر 42/26

الوادي الجديد 43/22

حلايب 35/30