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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:43 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة
ايمن محمود
أصيب 6 أشخاص بجروح متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق العلمين وادي النطرون.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.

وأضاف الدكتور محسن طه أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم: 

احمد سعيد حسن ٢٧ سنة المنوفية يعاني جرح متهتك بالساعد الايسر وكدمات و سحجات متفرقة بالجسم 
محمد مشحون محمد ٢٥ سنة المنوفية اشتباه خلع بالكتف الايسر ،اشتباه PC, كدمات وسحجات متفرقة بالجسم 
عمر عبد العزيز محمد ٢١ سنة المنوفية اشتباه كسر بالساعد الايسر، كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، اشتباه pc
محمود خالد رفاعي ٢٧ سنة المنوفية اشتباه كسر بالساعد الايسر،اشتباه pc ,جرح متهتك بالساعد الايسر ،
أمين رجب أمين ٢٧سنة المنوفية كدمات و سحجات متفرقة بالجسم 
احمد صبحي حسن ٢١ سنةالمنوفية كدمات و سحجات متفرقة بالجسم

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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