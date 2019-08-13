ضبط 390 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية ومرورية بأسوان

تواصل أجهزة الأمن فى أسوان سن حملاتها المكبرة والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.



وقد أسفرت الحملة اليوم عن ضبط 390 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 61 حكم حبس جزئي، و 14 حكم حبس مستأنف، و 208 أحكام غرامات، و 107 مخالفات .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 19 قضايا تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، إلى جانب 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 2 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لسلع غذائية فاسدة وغير صالحة للإستهلاك ، وقضية لعدم وجود تراخيص بالمنشأة .



أما في مجال القضايا المرورية تم ضبط 458 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبات توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 90 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 50 تصالح فورى ، و 80 مخالفة غرامة ونش ، و 60 حالة عدم قبول التصالح، و 175 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .

