لمواجهة السحابة السوداء.. البيئة تنظم ندوة عن دور المرأة في تدوير متبقيات الزراعة

نظم جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا ندوة للرائدات الريفيات بقرية دماص بالدقهلية تحت عنوان دور المرأة في تدوير المتبقيات الزراعية وقش الأرز بشكل خاص، في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".



وشهدت الندوة عرض محاور العمل وبروتوكول التجميع وشروط الحصول على موافقة لمركز تجميع وطرق رصد التزام عوادم السيارات بالاشتراطات البيئية إضافة إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الإجراءات حيال المنشآت المخالفة.



واستضاف مركز شباب نقالي شرق منطقة الحفير ندوة لشرح إطار العمل بمنظومة التعامل مع نوبات التلوث الحادة وأهمية قش الأرز والمخلفات الزراعية بصفة عامة وكيفية الاستفادة من قش الأرز، ودور الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء خلال هذه الفترة.



كما تضمنت الندوة شرح كيفية التقدم لعمل مركز تجميع ودور الوزارة في دعم هذه المراكز خلال فترة الجمع من معدات وتمويل، والمردود الاقتصادي العائد على الفرد والمجتمع خلال المشاركة في المنظومة سواء اقتصادي أو صحى.