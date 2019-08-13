تدريب 100 مزارع بواحة سيوة على أحدث المعاملات الزراعية في صناعة التمور

تنظم منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة برنامج تدريبي بواحة سيوة للمزارعين العاملين في مجال خدمة النخلة على احدث المعاملات الزراعية.



ويستهدف برنامج التدريب تأهيل 100 نخال بالواحة على احدث الاساليب الحديثة في مجال خدمة النخيل، بهدف تحسين جودة الثمار، ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.



وشهدت الثلاثة ايام الماضية تدريب الدفعة الأولى من النخالين وعددهم 50 نخال، على ان يتم تدريب الدفعة الثانية خلال الشهر المقبل، ويشمل برنامج التدريب جانبا نظريا واخر عملي.



وتضمن التدريب عمليات خدمة رأس النخلة ومنها التقليم، حيث تم تدريب النخالين على الطرق الصحيحة في التقليم من حيث المواعيد، وأهمية التقليم والتدريب على عملية التلقيح، وعملية الخف وجمع الثمار وهى من المعاملات التى لم يكن يعرفها المزارع السيوى قبل ذلك.