محافظ الشرقية يوجه بتفقد أراضي الدولة خلال العيد لمنع محاولات البناء عليها

كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لجان متابعة من الإدارات الزراعية والهندسية اليوم "الثلاثاء" بالمرور الدوري على الأراضي والمناطق السكنية؛ لمنع أى محاولات للبناء عليها أو تبويرها، ولإحباط آي محاولة للتوسع الرأسي في العقارات بالمخالفة للقوانين، أو البناء على الأراضى المملوكة للدولة.



من جانب أخر، شهدت مدن المحافظة تواجد أمني ومروري مكثف بإشراف مدير المباحث الجنائية العميد عمرو رؤوف؛ وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع الشرقاوي.

