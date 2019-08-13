الجيزة تنظم جلسة محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب

نظمت محافظة الجيزة مؤتمرًا للشباب حول النهوض بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال نموذج محاكاة للحكومة المصرية ومجلس النواب، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جلسة الشباب أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين ويعد ملف تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس هو الشغل الشاغل لمسئولى المحافظة مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية فى الدولة بكافة مؤسساتها .





وشهدت جلسة المحاكمة للشباب بملف النهوض بالتعليم عرض العديد من الرؤي وطلبات الاحاطة من نموذج المحاكاة لمجلس النواب الى نموذج محاكاة الحكومة المصرية حيث كانت ابرز طلبات الاحاطة التى عرضها الشباب هى دور الدوله فى مواجهة الكثافة الطلابية ومشكله الوجبات المدرسية وسبل حلها ومواجهة التنمر بالمدارس ودمج ذوى القدرات الخاصة بالمدارس والاهتمام بالتعليم الفنى والتغلب على مشكلات التابلت ومواجهة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.





وأكد محافظ الجيزة فى تعليقه على ما تم عرضه من مشكلات وحلول ورؤي أن الشباب لفتوا الأنظار بحضورهم القوى الجذاب ولباقتهم فى الحديث وطغت ثقافتهم ورؤيتهم للمستقبل وحبهم للوطن على كلماتهم أثناء تمثيلهم أدوار الوزراء فى نموذج المحاكاة للحكومة المصرية ليكونوا خير ممثل عن الشباب الواعى والواعد.





أشار المحافظ إلى أن الاستفادة الأكبر من التجربة للشباب تتمثل فى كيفية تكوين فريق عمل جيد والعمل على ملف كامل لوزارة من الوزارات ودراسته ومعرفة التحديات الموجودة فى ذلك الملف والبحث عن الرؤى التى من الممكن أن يتم مناقشتها لمستقبل أفضل وحل جميع المشكلات المتعلقة بالملف الذى يتم مناقشته .