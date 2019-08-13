إزالة 76 حالة تعد على أراضٍ زراعية خلال العيد في بني سويف.. صور

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من جميع صور التعديات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الشأن.



وتعتمد الخطة على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة وفق برنامج زمنى محدد وفى إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مواجهة التعديات "في المهد" التي يمكن أن تحدث في الأعياد والإجازات، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التشوين أو التجريف أو بأي شكل آخر من أشكال وصور التعديات.



جاء ذلك خلال استعراضه تقرير غرفة العمليات بمديرية الزراعة حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، منوها بتكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، والتي تتواصل بصفة يومية مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية.



وصرح محافظ بنى سويف بأنه وبحسب تقرير مديرية الزراعة، تم رصد وإزالة 76 حالة تعد في المهد في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس الجاري على مساحة 3 أفدنة و3 قراريط بمختلف مراكز المحافظة، حيث تمت إزالة 23 حالة تعد "يوم وقفة عيد الأضحى"، وإزالة 21 حالة تعد في أول أيام العيد، وإزالة 14 حالة تعد في ثاني أيام العيد، وإزالة 18 حالة تعد اليوم، الثلاثاء "ثالث أيام العيد".



من جانبه، قال المهندس مصطفى راشد، مدير عام الزراعة، إن المديرية تتعاون وتتكامل مع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتنفيذ حملات متابعة ميدانية لرصد أي تعديات مستجدة والعمل على إزالتها فى المهد، خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن فى الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظا بفضل الخطة التي يتبناها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، والتي تعتمد على المتابعة المستمرة من خلال تكثيف الحملات والتصدى بكل حزم للتعديات في مهدها قبل تفاقهما، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.