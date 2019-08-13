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الكرملين: لا بد من التمييز بين الاحتجاجات القانونية وأعمال الشغب

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:53 م
الكرملين
الكرملين
أ ش أ
أكد الكرملين أن الاحتجاجات الأخيرة في موسكو كان بعضها قانونيا والبعض الآخر كان محاولات لتنظيم أعمال شغب.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه يتعين التمييز بشكل واضح بين حملة احتجاج قانونية مرخص بها مسبقا وفق القانون، وبين فعاليات تقع على الأرجح ضمن محاولات لتنظيم أعمال شغب واضطرابات اجتماعية في البلد.

وأضاف دميتري بيسكوف أنه في الحالة الثانية تقوم هيئات إنفاذ القانون بواجباتها وتفعل كل ما هو ضروري للتصدي للمحاولات غير القانونية، مشيرا إلى أن هذه الهيئات تقوم أيضا بضمان الأمن خلال الإجراءات المتفق عليها والقانونية.

وفيما يتعلق باستخدام الشرطة الروسية للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات في موسكو، قال دميتري بيسكوف: "نعتبر استعمال القوة غير المتكافئ أمرا غير مقبول على الإطلاق، كما أننا نعتبر أن الإجراءات القاسية من قبل رجال الأمن لقمع أي أعمال شغب أمر مبرر أيضا".

وأوضح دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يتفق مع كثيرين يعتبرون ما يحصل في البلد هو أزمة سياسية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تجري في جميع أنحاء العالم وفي العواصم الأوروبية أيضا.

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"الكرملين": يتعين التمييز بين الاحتجاجات القانونية وأعمال الشغب

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