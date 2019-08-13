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فن

حصدت 3 ملايين إعجاب.. شاهد أحدث صورة لـ كيم كارداشيان وكايلي جينر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:08 م
شروق إبراهيم
حصدت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تجمعها بشقيقتها الصغرى كايلي جينر، احتفالا بعيد ميلادها الـ٢٢، إعجاب ٣ ملايين متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر ٣٨ عاما مع كايلي جينر في الصورة من جلسة تصوير لصالح أحدث خطوط مستحضرات التجميل التي يتعاونان فيهما.

وكايلي جينر هي شقيقة كيم كارداشيان من الأم - كريس جينر- وبينهما ٣ شقيقات آخريات هن كورتيني وكلوي كارداشيان وكيندال جينر.

جدير بالذكر أن كايلي جينر صنفت المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تبلغ مليار دولار.

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