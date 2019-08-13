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بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:55 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
ريهام قدري
تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث جوجل بعد الانتقادات التي وجهت إليها بعد نشرها صورا جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وفاجأت الفنانة رانيا يوسف الجمهور بجلسة تصوير بإطلالة جريئة، أثارت الجدل من جديد، وانتشرت صورها علي وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي أثارت فيها الفنانة رانيا يوسف الجدل الواسع على السوشيال ميديا، فدائمًا ما تثير غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المختلفة، وتظهر بفساتين عارية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل بشكل كبير في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، حيث إنها أثارت الجدل بعد تصريحاتها بأن الفستان اصبح مثير بسبب البطانة.

ولكن من الواضح أن الفنانة رانيا يوسف دائما ما ترتدي فساتين بدون بطانة ومنها فستان البحر الفوشيا، والفستان الاصفر الذي لايختلف كثيرا عن فستان المهرجان واثار الجدل بشكل كبير.

كما تعمدت الفنانة رانيا يوسف الظهور بإطلالات متعددة منها إطلالاتها في اليونان والتي نشرت صورها علي صفحتها الشخصية علي انستجرام وننشر لكم بعض الإطلالات المثيرة التي وضعت رانيا يوسف في أزمات متعددة مع جمهورها، وأثارت الجدل علي السوشيال ميديا.

بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة
بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة
بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة
بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة
بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة
بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة

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