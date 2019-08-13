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حدائق وملاهي وكافتيريات خاصة لاستقبال الأطفال في الأعياد بالعريش

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
احمد صالح
بادر عدد من شباب مدينة العريش شمال سيناء، بإقامة مشروعات ملاهي وحدائق خاصة لاستقبال الأطفال في الأعياد بالعريش بأسعار رمزية تنافسية لجذب أكبر عدد من الأسر إليها.

وقال محمد، أحد القائمين على مشروع ملاهي، إن هذه المشروعات تمثل متنفسا أمام الأسر للخروج مع أطفالهم في الأعياد والإجازات لقضاء أوقات ممتعة معهم.

وأضاف أن هذه المشروعات تتوافر فيها ألعاب متنوعة، وجميع أنواع المشروبات التي يطلبها زوار الشواطئ، كما يجد الأطفال أنفسهم من خلال ممارسة الألعاب المتعددة، ويبدأ إقبال الأهالى عليها بعد الظهر، موضحا أن ذروة الحضور تكون خلال فترة ما بعد العصر وحتى المغرب وتتواصل حتى منتصف الليل.

وتقول السيدة أم أحمد إنها تصطحب طفلها إلى الملاهي كي يلعب ويلهو أثناء إجازة العيد وكثيرا في الإجازات، وأضافت: "فهي الأماكن المتاحة أمامنا كي نفسح أولادنا وأسعارها في متناول الجميع ويمكن لطفل لديه 20 جنيها أن يلعب 3 لعبات على الأقل".

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