غدا.. ناشئو يد الفراعنة يواجهون سلوفينيا في الدور الـ16 لبطولة العالم

يبدأ منتخب اليد للناشئين، غدا الأربعاء، مشواره في دور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، والمقامة حاليًا في مقدونيا، بمواجهة منتخب سلوفينا.



ويأتي ذلك بعد العروض القوية والنتائج الرائعة التي انتهت بتصدر منتخب الفراعنة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم.



وسيخوض المنتخب المصري مباراة دور الـ16 في الثانية من ظهر غد الأربعاء، بعدما تربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط.



وينص نظام البطولة على تأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الأربع، ليلتقي الأول مع الرابع، الثاني مع الثالث، الثالث مع الثاني والرابع مع الأول من كل مجموعتين متتاليتين.



وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 إلى قسمين، حيث يلتقي في الأول منتخبات مصر مع سلوفينيا، أيسلندا مع اليابان، فرنسا مع النرويج، والبرتغال "الحصان الأسود للبطولة" مع مقدونيا.



أما القسم الثاني فيشهد مباريات تجمع كلًا من: كرواتيا مع المجر، الأرجنتين مع ألمانيا، أسبانيا مع السويد، والدنمارك مع تونس.



وفي دور الثمانية، ستكون المواجهات بعد غد الخميس كالآتي:



الفائز من مصر مع سلوفينيا ضد الفائز من مباراة أيسلندا مع اليابان.

والفائز من مباراة فرنسا مع النرويج ضد الفائز من مباراة البرتغال مع مقدونيا.

والفائز من مباراة كرواتيا مع المجر ضد الفائز من مباراة الأرجنتين مع ألمانيا.

والفائز من مباراة إسبانيا مع السويد ضد الفائز من مباراة الدنمارك مع تونس.



وستكون مباريات الدور قبل النهائي من المباريات الآتية يوم السبت القادم بين:



الفائز من بين مصر وسلوفينيا، وأيسلندا، اليابان ضد الفائز من بين فرنسا، النرويج، البرتغال، مقدونيا.

والفائز من بين كرواتيا، المجر، الأرجنتين، ألمانيا ضد الفائز من بين إسبانيا، السويد، الدنمارك، تونس.



ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، وكذلك نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، بين الطرفين الخاسرين والفائزين من مباراتي الدور قبل النهائي.