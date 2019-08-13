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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأفاد البيان بمغادرة قطار بحمولة إجمالية 1277 طن قمح، كما غادرت 48 سيارة نقل محملة بـ 2517 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79543 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40547 طنا، وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3443 طن مولاس.

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

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