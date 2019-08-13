بعد إرتفاع أسعار الذهب.. خبير يتوقع أن يصل لأعلي سعر خلال أخر 11 عاما

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2019، بشكل كبير، عقب ساعات من بدء تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.



وحول ذلك الإرتفاع، توقع خبير أسواق المال، سمير رؤوف، أن يشهد الذهب ارتفاعا محليا أخر، وذلك تزامنا مع الارتفاع العالمي، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة.





وأضاف "رؤوف"، أن قيمة التراجع في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لن تعوق مسيرة صعود الذهب محليا بسبب توقعات الزيادة العالمية التي تصل إلى 300 دولار في الأونصة، موضحا أن التوقعات المحلية تقترب بـ جرام الذهب من مستويات 900 جنيه.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع "إيجيبت جولد برايس"، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5520 و5536 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 723 و725، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 460 و461 جنيها، وعيار 12 من 394 جنيها إلى 395 جنيها.

