في ثالث أيام عيد الاضحى المبارك.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بأسيوط

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم فتح جميع الحدائق بالكامل منذ الصباح الباكر لاستقبال أبناء المحافظة لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل، وتم فتح حديقتي الإيمان والفردوس لقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.





وأضاف محافظ أسيوط أن الحديقتين تعدان من أكبر الحدائق العامة في مدينة أسيوط، وشهدتا تطورًا كبيرًا، ما جعلهما مقصدا للزوار من أبناء المحافظة، ومن المتوقع زيادة الإقبال في اليوم الثالث بعد انشغال المواطنين بذبح الأضاحي وزيارة ذويهم في اليومين الأول والثاني.

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة أسيوط توافد المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك في وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبا لأي طوارئ.وأكد اللواء جمال نور الدين أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وحل أي مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد، وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالإجازة.وتابع محافظ أسيوط: "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور، وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام، مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة، فضلا عن نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إطفاء وإسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث".وأشار اللواء جمال نور الدين إلى استمرار عمل جميع أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي، على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة، مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.