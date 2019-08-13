مجلس العلميين: النقابة لن تقبل انضمام خريجي كليات العلوم الطبية

أكد الدكتور أمير أحمد عضو مجلس نقابة العلميين ، أن النقابة لن تقبل انضمام خريجى كليات العلوم الطبية، كأخصائيين علوم طبية بسجلات شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة، مشيرًا إلى أن لقب "أخصائى علوم" يُمنح فقط لخريجى كليات العلوم.



وأوضح د. أمير أحمد في تصريحات لـ صدي البلد أن النقابة سبق وحذرت الطلبة وخريجى هذه الكليات والمعاهد من إيهامهم بأن المساعدين التقنيين لهم أحقية فى فتح وامتلاك معامل للتحاليل الطبية أو مراكز الأشعة.



وأشار إلي أن بعض المعاهد المتخصصة في العلوم الطبية المتخصصة توهم الطلاب بالتسجيل في النقابة بعد التخرج لترغبهم في الالتحاق بتلك المعاهد وهذا غير صحيح.



وكان المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثان نقابة العلميين، رئيس لجنة القيد، أكد عدم قبول النقابة انضمام خريجى كليات العلوم الطبية، كأخصائيين علوم طبية بسجلات شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة، مشيرًا إلى أن لقب "أخصائى علوم" يُمنح فقط لخريجى كليات العلوم، طبقًا للقانون 80 لسنة 69 والمعدل بالقانون 120 لسنة 83، ويكون انضمامهم بنقابة المهن العلمية إجباريًا، حسب شعبة الاختصاص طبقًا للمواد 6 و11.