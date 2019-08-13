بسبب العيد .. نصائح لاستعادة نشاطك بعد الاجازة

تعتبر إجازة العيد هي إحدى الإجازات التي ينتظرها الكثير للراحة من العمل والضغوط النفسية ، من خلال الخروج أو قضاء وقت أطول مع العائلة ، ولكن بعد الإجازة يجب أن تستعيدي نشاطك من جديد بالعمل بنفسية مقبلة على العمل.



ونقدم لكي النصائح مع نهاية الإجازة والرجوع الي العمل :



1- تنظيم أوقات النوم وعدم الاعتماد على مواعيد السهر.

2-تغير روتين جو العمل من خلال ترتيب مكتب عملك وتغيير جدول الاعمال وتنظييمه بشكل جديد .

3- تغير طريقة ارتداء ملابسك بأوقات العمل.

4- ضع خطة تحفيزية جديدة بعملك تجعلك متميز امام رؤساء العمل.

5- تناول المشروبات المهدئة في عملك وعدم الاعتماد علي الكافيين بشكل كبير .



كما يمكن ان تعتمد علي الاطعمة لأستعادة نشاطك دون تعب وفقا ل bitesforfoodies، إليك أهم 10 أطعمة يمكنك تناولها لتساعدك على تطهير الجسم وتخليصه من السموم بشكل فوري، وهي :

1- الليمون : يحفز الجهاز الهضمي ويطهر الكبد ويقضي على سموم الجسم، فقط قم بإضافة الليمون إلى كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ وتناولها قبل وجبة الإفطار.



2- الأفوكادو : غني بالدهون غير المشبعة الصحية وله خصائص مضادة للالتهابات وغني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحد من التهابات الجسم.



3- الخضروات ذات الأوراق الداكنة: فهي تحتوي على الكلورفيل الذي يزيل سموم الجسم بالإضافة إلى قدرته على جعل البشرة متوهجة ونضرة.



4- الزنجبيل: يساعد في تطهير الجسم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية ويخلص الجسم من السموم المتراكمة في القولون والكبد.



5- الكركم : يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم وللفطريات والميكروبات، وتحفز تدفق الدم وإزالة السموم وتحفيف انتفاخ البطن.