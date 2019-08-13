بسبب العيد .. نصائح لاستعادة نشاطك بعد الاجازة

تعتبر إجازة العيد هي إحدى الإجازات التي ينتظرها الكثير للراحة من العمل والضغوط النفسية ، من خلال الخروج أو قضاء وقت أطول مع العائلة ، ولكن بعد الإجازة يجب أن تستعيدي نشاطك من جديد بالعمل بنفسية مقبلة على العمل.
ونقدم لكي النصائح مع نهاية الإجازة والرجوع الي العمل :
1- تنظيم أوقات النوم وعدم الاعتماد على مواعيد السهر.
2-تغير روتين جو العمل من خلال ترتيب مكتب عملك وتغيير جدول الاعمال وتنظييمه بشكل جديد .
3- تغير طريقة ارتداء ملابسك بأوقات العمل.
4- ضع خطة تحفيزية جديدة بعملك تجعلك متميز امام رؤساء العمل.
5- تناول المشروبات المهدئة في عملك وعدم الاعتماد علي الكافيين بشكل كبير .
كما يمكن ان تعتمد علي الاطعمة لأستعادة نشاطك دون تعب وفقا ل bitesforfoodies، إليك أهم 10 أطعمة يمكنك تناولها لتساعدك على تطهير الجسم وتخليصه من السموم بشكل فوري، وهي :
1- الليمون : يحفز الجهاز الهضمي ويطهر الكبد ويقضي على سموم الجسم، فقط قم بإضافة الليمون إلى كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ وتناولها قبل وجبة الإفطار.
2- الأفوكادو : غني بالدهون غير المشبعة الصحية وله خصائص مضادة للالتهابات وغني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحد من التهابات الجسم.
3- الخضروات ذات الأوراق الداكنة: فهي تحتوي على الكلورفيل الذي يزيل سموم الجسم بالإضافة إلى قدرته على جعل البشرة متوهجة ونضرة.
4- الزنجبيل: يساعد في تطهير الجسم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية ويخلص الجسم من السموم المتراكمة في القولون والكبد.
5- الكركم : يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم وللفطريات والميكروبات، وتحفز تدفق الدم وإزالة السموم وتحفيف انتفاخ البطن.
ونقدم لكي النصائح مع نهاية الإجازة والرجوع الي العمل :
1- تنظيم أوقات النوم وعدم الاعتماد على مواعيد السهر.
2-تغير روتين جو العمل من خلال ترتيب مكتب عملك وتغيير جدول الاعمال وتنظييمه بشكل جديد .
3- تغير طريقة ارتداء ملابسك بأوقات العمل.
4- ضع خطة تحفيزية جديدة بعملك تجعلك متميز امام رؤساء العمل.
5- تناول المشروبات المهدئة في عملك وعدم الاعتماد علي الكافيين بشكل كبير .
كما يمكن ان تعتمد علي الاطعمة لأستعادة نشاطك دون تعب وفقا ل bitesforfoodies، إليك أهم 10 أطعمة يمكنك تناولها لتساعدك على تطهير الجسم وتخليصه من السموم بشكل فوري، وهي :
1- الليمون : يحفز الجهاز الهضمي ويطهر الكبد ويقضي على سموم الجسم، فقط قم بإضافة الليمون إلى كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ وتناولها قبل وجبة الإفطار.
2- الأفوكادو : غني بالدهون غير المشبعة الصحية وله خصائص مضادة للالتهابات وغني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحد من التهابات الجسم.
3- الخضروات ذات الأوراق الداكنة: فهي تحتوي على الكلورفيل الذي يزيل سموم الجسم بالإضافة إلى قدرته على جعل البشرة متوهجة ونضرة.
4- الزنجبيل: يساعد في تطهير الجسم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية ويخلص الجسم من السموم المتراكمة في القولون والكبد.
5- الكركم : يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم وللفطريات والميكروبات، وتحفز تدفق الدم وإزالة السموم وتحفيف انتفاخ البطن.