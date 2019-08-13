القبض على 7 أشخاص فى مشاجرة أسفرت عن مقتل راكب قطار بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من إلقاء القبض على مرتكبى واقعة مقتل عامل تصادف استقلاله القطار على خلفية مشاجرة بين طرفين بمحطة بنى مزار.



تلقت أجهزة الأمن بالمنيا إشارة من مستشفى بنى مزار بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة، إثر إصابته بكدمة شديدة خلف الأذن اليمنى، وما قرره شقيقه "عامل" أنه حال استقلالهما أحد القطارات وتوقفه بمحطة سكك حديد "بنى مزار"، فوجئوا بقيام بعض الأشخاص بالتراشق بالحجارة على رصيف المحطة، أصابت إحداها شقيقه حال جلوسه بالقطار وبنقله للمستشفى، توفى عقب وصوله.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 7 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة تم خلالها التراشق بالحجارة، أصابت إحداها المجنى عليه الذى تصادف تواجده بالقطار، والتى أودت بحياته متأثرًا بإصابته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.