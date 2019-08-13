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رياضة

بول بوجبا يشعل أزمة بين زيدان وبيريز

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:13 م
زيدان وبيريز
زيدان وبيريز
محمد السعيد
تسبب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، في أزمة بين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وذكرت صحيفة " إندبندنت" البريطانية": أن بيريز أخبر زيدان بصعوبة ضم بوجبا، حيث لا ينوي ريال مدريد دفع 180 مليون إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي".

واضافت الصحيفة، أن بيريز يريد توفير مبلغ ضم بوجبا ودفعه في صفقة نيمار، لكن هذا الأمر قد يزيد الأزمة بينه وبين زيدان، خاصة وأن نيمار يلعب في نفس مركز هازارد".

وتابعت الصحيفة، أن زيدان أخبر بوجبا بانه سيكون جزءا من مشروعه الجديد في ريال مدريد، لكن الوضع يبدو سيئا الآن، في ظل اعتراض بيريز على قيمة صفقة بوجبا.

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