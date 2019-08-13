الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا وزوجته بالرصاص في طولكرم ويعتقله

أصيب شاب فسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم شمال الضفة الغربية.



وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتواجدين في محيط البوابة التي تغلق الجدار أطلقوا النار صوب الشاب يحيى ناصر أبو خاطر (25 عاما) وزوجته أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.



وأوضحوا أن الزوجة أصيبت بعيار معدني مغلف بالمطاط، نقلت إثره إلى المستشفى الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.