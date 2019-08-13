الكرملين: بوتين لديه موقف إيجابي تجاه المحادثات مع زيلينسكي والمهم تنفيذ الاتفاقيات

أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتبنى موقفا إيجابيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن الأمر الرئيسي بالنسبة له ليس المحادثات بل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.



وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، الثلاثاء، إن "محادثات الرئيسين لا يمكن تقييمها إلا تقييما إيجابيا، وبالنسبة للرئيس بوتين فهو دائما مؤيد للحوار لحل المشاكل الملحة وخاصة في الحالات المهملة مثل العلاقات الروسية الأوكرانية".



وأضاف أن "بوتين محاور براجماتي للغاية والأمر الرئيسي بالنسبة له ليس الحوار بحد ذاته بل تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق وخلال كل محادثة مع الرئيس الأوكراني".



وكان الرئيس الروسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى بحث الوضع في "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.

