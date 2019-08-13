مطار هونج كونج: نأمل في استئناف الخدمات لكن رصدنا مزيدا من الاحتجاجات

قالت سلطات مطار هونج كونج اليوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركائها لإعادة العمليات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن لكنها رصدت خططا لمزيد من الاحتجاجات.



وعلقت سلطات المطار الرحلات من وإلى المطار أمس الاثنين معللة ذلك بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي احتل خلالها محتجون صالة الوصول منذ يوم الجمعة.



وقالت السلطات في بيان "لاحظت سلطات المطار أن هناك دعوات على الإنترنت للتجمع العام في المطار بعد ظهر اليوم.. سيعمل المطار عن كثب مع شركائه بهدف استئناف العمليات تدريجيا في أسرع وقت ممكن