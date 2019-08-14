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ديني

مستشار المفتي يوضح حقيقة مضاعفة السيئات بعد العودة من الحج

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إنه لا يوجد نص وارد عن مضاعفة السيئات للحاج بعد عودته من الفريضة على وجه الخصوص.

وأضاف "عاشور"، في فتوى له، أن هناك نصوصًا عامة تفيد أن من ذاق لذة الحج لا يحق له أن يعود للمعصية مرة أخرى، فكيف يتقرب العبد من الله ويفعل ما نهى عنه الله تعالى؟ منوهاً أنه لا يجب أن تكون المعصية عن عمد وعليه أن يتعجل بالاستغفار والتوبة عند فعلها.

وأوضح "عاشور" أن المسلم العاقل يغتنم مثل هذه الفرص لا ليعود بعد تلك الأعمال ليبدأ من جديد في المعاصي، بل ليفتح صفحة جديدة في صحيفته، ويصطلح مع ربه تبارك وتعالى، وإذا علم المسلم أنه لم يعد عنده من المعاصي شيء: شكر ربه تعالى، ومن الشكر أنه لا يعود إلى ما يغضبه.

وتابع: ليس يعني هذا أن من حج لن يعود إلى المعصية؛ بل معناه أن من شأن الطاعات بصفة عامة أن تحجز صاحبها عن المعاصي، بمن من الله وفضل، ومن شأنها أيضاً، ولا سيما الحج: أن تذهب عن العبد آثار المعاصي، وعارها . 
ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ) رواه الترمذي

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