تركيب 4 تكييفات بطوارئ مستشفى العلمين وانتهاء المرحلة الأولى من التطوير الأسبوع المقبل

زار وفد من وزارة الصحة والسكان أمس، الاثنين، مستشفى العلمين لمتابعة تنفيذ ما تم التوجيه بتنفيذه من تركيب أجهزة التكييف بأقسام المستشفى، والوقوف على أعمال التطوير.



وأوضح بيان للوزارة أن الوفد عقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى واللواء محمد إسماعيل، رئيس قسم الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، والشركة المنفذة لأعمال تطوير المستشفى لمتابعة سير العمل والتوجيه بسرعة الانتهاء من تسليم أقسام ووحدات المستشفى.



وأضاف البيان أن الوفد اطمأن على تركيب ٤ أجهزة تكييف بقسم الطوارئ، كما وجه بسرعة تشغيل التكييف المركزي للمستشفى، وتركيب تكييفات لقسم الغسيل الكلوي ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير الأسبوع المقبل.



من جانبه، أكد دكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى الأسبوع المقبل من جاهزية غرف العناية المركزة وتشمل ١١ سريرا بالعزل، وجناح العمليات وغرف الإفاقة وقسم الحضانات، بالإضافة إلى ١٤ غرفة بالقسم الداخلي، والانتهاء من تركيبات التكييف المركزي بأقسام ووحدات المستشفى.



وأشار مدير مستشفى العلمين إلى جاهزية المستشفى، وأن جميع الأطقم الطبية تعمل على مدار ٢٤ ساعة وبجميع الإمكانيات المتاحة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حيث إنه خلال يومي "عرفة وعيد الأضحى" تم إجراء ٧ عمليات جراحية بين نساء وجراحات عامة، وحجز ٤ حالات بالعناية المركزة، و٣ حالات بقسم الحضانات، بالإضافة إلى استقبال ٧ حالات مرضية بالأقسام الداخلية.