السنة الأرضية على أحدهما بـ5 أيام.. العثور على كوكبين صالحين للحياة

تستمر جهود علماء الفلك في العثور على كوكب بديل للأرض يصلح للحياة على سطحه.



وأعلن علماء الفلك عن اكتشافهم لكوكبين شبيهين بالأرض وعلى سطحيهما مياه، وصالحين للحياة على سطحهما، والمذهل في الأمر أن الكوكبين قد يكونا مأهولين بالكائنات الحية.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن علماء الفلك قد نشروا أبحاثهم في مجلة Astrophysical Journal Letters العلمية، والتي اتضح فيها أن الكوكبين يدوران معا تجاه شمسهما ولكن من جانب واحد فقط.



واتضح في البحث أنه يوجد منظومة نجوم تحتوي على كوكبين شبيهين بالأرض ولكن بعيدين عنه بحوالي 13 سنة ضوئية، أما حجمهما فيعادل حجم كوكب الأرض.



ومقارنة بالأرض فإن الوقت يمر بسرعة على سطحيهما فسنة كاملة على سطح أحدهما هما تعادل 4.9 يوم أرضي، أما السنة الكاملة للكوكبين فتعادل 11.4 يوم أرضي.