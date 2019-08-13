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الصحفيين تبدأ الدورات التدريبية لأعضائها عقب عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:13 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبدأ لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس عقب اجازة عيد الأضحى المبارك فى تطوير أداء أعضائها من خلال توفير العديد من الدورات التدريبية المختلفة بالمجان.

وحصلت اللجنة خلال الفترة الماضية على ١٧ دورة تدريبية إضافة أنها تسعى لتوفير المزيد من فرص التدريب دون تحمل العضو مصروفات مالية لذلك.

وتستكمل عقد الدورات التدريبية لأعضاء النقابة الراغبين فى المشاركة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين: إن النقابة بصدد عقد ملتقى للمدربين الصحفيين للاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل الاستفادة من خبراتهم في مجال التدريب، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الصحفيين المهني.

وأشار عبدالرحيم - في تصريح له - إلى أن لجنة التدريب بالنقابة ترحب بأي مقترحات يتقدم بها الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للارتقاء بمستوى التدريب للصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة تفتح أبوابها لكل من يرغب في المساهمة بمجهوداته في هذا المجال.

وكان جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، قد أعلن أن اللجنة استطاعت في أقل من أسبوعين، الإعلان عن 17 ورشة تدريبية في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية، ومهارات الإنفوجرافيك، والإعداد التليفزيوني، وكتابة السيناريو؛ وذلك بهدف تطوير الأداء المهني للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمحررين تحت التمرين.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، إن نخبة متميزة من كبار الكُتاب والمتخصصين في هذا مجال، يقومون بتدريب الزملاء، معظمهم معتمد بالاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات الإعلامية الدولية.

وأضاف وكيل أول النقابة، أنه عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة، ستعلن اللجنة عن دورات تدريبية جديدة بمركز التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى عقد دورات للزملاء الصحفيين في جميع المحافظات في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية، ومهارات الإنفوجرافك، والإعداد التليفزيوني، وكتابة السيناريو.

وأكد أن اللجنة قامت بالتنسيق مع الزملاء الصحفيين بمجالس إدارات الروابط المعتمدة لدى النقابة، لعقد دورات تدريبية متخصصة للزملاء الأعضاء، منها رابطة النُقاد الرياضيين، ورابطة المحررين البرلمانيين، ورابطة المحررين الفنيين، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع بقية الروابط لتنظيم دورات متخصصة.

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