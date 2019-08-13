اخبار الرياضة.. صلاح يقود ليفربول فى موقعة تشيلسى.. الاهلى يفسخ عقد نجمه.. وسر فشل مفاوضات الزمالك مع دياز

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2019، نقدمها على النحو التالي:أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة فريقه المسافرة إلى تركيا، استعدادا لمواجهة تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي.اتفق أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مسئولي النادي الأهلي، على فسخ التعاقد بالتراضي، ورحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال.تطلق قريبا وزارة الشباب والرياضة، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وذلك من أجل تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.أعلن نادي سموحة التعاقد مع يوسف علاء، صانع ألعاب فريق الأهلي مواليد ١٩٩٧، في صفقة انتقال حر، بعد الاستغناء عنه.ينتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق الجماعية،استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكر مغلق غدا، الأربعاء، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع إيفان بييرسيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.سافر إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إلى فرنسا، اليوم الثلاثاء، للتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن استعادة لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.أعلن نادي برشلونة الإسباني، مدة غياب حارسه الثاني نوربيرتو مورارا نيتو، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق، أول أمس، الأحد.تسبب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، في أزمة بين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.