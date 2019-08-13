هجوم شرس واتهام بالنفاق..إيفانكا ترامب تنال عقاب تهنئة المسلمين بالعيد

جلبت محاولات إيفانكا ترامب مستشارة ونجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئة المسلمين في عيد الأضحى موجة من الانتقادات لتذكيرها بسياسة أبيها المعادية للمسلمين، التي شملت حظر السفر المثير للجدل الذي أعلنه مسبقا ضد مواطني عدد من الدول الإسلامية .





وقالت إيفانكا في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع تويتر «عيد مبارك للمسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى!»





وأضافت «أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح» وفقا لتغريدتها.













ولكن قوبلت تمنيات إيفانكا الطيبة للمسلمين بانتقادات بسبب ما أسماه عدد من المتابعين أنه نفاق ظاهر، ففي الوقت الذي تهنئ مستشارة البيت الأبيض المسلمين حول العالم تدعم سياسات والدها الرئيس ترامب العنصرية ضدهم.