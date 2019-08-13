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دراسة علمية.. اعرف كمية الكافيين اليومية المسببة لـ الصداع النصفي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:31 م
3 أكواب كافيين يوميا
3 أكواب كافيين يوميا تسبب الصداع النصفي
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للطب، عن مفاجأة بخصوص تناول الكافيين، حيث أكدت الدراسة أن تناول كمية كبيرة من الكافيين على مدار اليوم، قد تكون سببًا في الإصابة بالصداع النصفي، وليس كما يعرف كعلاج الصداع كما هو شائع.

ووفقًا لما نشرته مجلة Time الأمريكية، فإن تناول ثلاث أكواب من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا في يوم واحد، تعد نقطة التحول التي يصبح فيها الكافيين سببًا في حدوث الصداع النصفي.

وطلب الباحثون من 98 بالغًا يعانون من الصداع النصفي، تسجيل استهلاكهم للكافيين لمدة ستة أسابيع، إلى جانب معلومات حول مسببات الصداع النصفي المحتملة الأخرى بما في ذلك التمارين الرياضية واستهلاك الكحول والمزاج والنوم وحالة الحيض والطقس.

ولاحظ الباحثون أن تناول مشروب أو مشروبين يحتويان على الكافيين يوميًا لا يرتبطان بفرصة أكبر للاصابة بالصداع النصفي، لكن زيادة العدد إلى ثلاثة أو أكثر كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالصداع في ذلك اليوم وفي اليوم التالي.

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