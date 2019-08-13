لضم أندريه سيلفا مهاجم الميلان.. إسبانيول يعرض 25 مليون يورو

قدم نادي إسبانيول، عرضا بقيمة 25 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا من "إيه سي ميلان" الإيطالي.



وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الروسونيري مستعدة لبيع أندريه سيلفا الذي كان معارا لمدة موسم إلى إشبيلية، لكنهم لم يفعلوا بند الشراء.



وكان أندريه سيلفا (23 عاما) قد أجرى الكشف الطبي من أجل الانضمام لـ موناكو، لكن الصفقة لم تكتمل بعد انسحاب النادي الفرنسي.



يذكر أن أندريه سيلفا يملك سجلا دوليا مميزا بإحرازه 15 هدفا في 33 مشاركة مع منتخب البرتغال، إلا أنه لم يقدم ما كان منتظرا منه مع الميلان وإشبيلية.