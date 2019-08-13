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فن

لضعف الإقبال.. رفع فيلمين من السينمات تعرف عليهما

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:41 م
فيلم محمد حسين
فيلم محمد حسين
نورا نبيل
علم "صدى البلد" أن فيلمين تم رفعهما من دور العرض السينمائي لضعف الإقبال عليهما، وهما "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وفيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد؛ وذلك لفتح قاعات للأفلام التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وأبرزها فيلم "ولاد رزق 2"، و"الفيل الأزرق 2".

وكان فيلم "حملة فرعون" فشل في تحقيق إيرادات كبيرة مقارنة بفيلم "الممر، وكازابلانكا"، واللذين مازال عرضهما مستمرًا بالسينمات، كما فشل الفنان محمد سعد في تحقيق إيرادات جيدة من خلال فيلمه "محمد حسين" بل تعرض لنقد العديد من النقاد.

ويشارك العديد من الأفلام بموسم عيد الأضحى السينمائي وأبرزها "خيال مآتة، والفيل الأزرق 2، وولاد رزق 2، والكنز 2".

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