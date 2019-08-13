ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا ترفض طلبات لجوء 31 مهاجرا قاصرا عالقين في البحر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:21 م
مهاجرين
مهاجرين
أ ش أ
رفضت إسبانيا طلبات لجوء 31 مهاجرا قاصرا قدمها بالنيابة عنهم قبطان سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة إغاثية أنقذتهم من المياه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن القُصَّر - ومعظمهم من إريتريا - بين 151 مهاجرا موجودين على متن سفينة تتبع منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، ولا تزال تنتظر إذنا بالرسو بالموانئ الأوروبية منذ إنقاذها المهاجرين قبل 13 يوما.

وقال وزير الأشغال العامة بالحكومة المؤقتة إن القبطان مارك ريج ليس لديه السلطة القانونية لطلب اللجوء بالنيابة عن القصر.

وكان القبطان ريج أرسل خطابا إلى السفارة الإسبانية في مالطا القريبة يطالب فيه مدريد بمنح اللجوء إلى المهاجرين القصر.

ترشيحاتنا

عائد شهري يصل لـ 10 سنوات.. تعرف على مزايا شهادات الادخار من بنك عوده

مواعيد مباريات اليوم 13 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 ..فيديو

الأمن الكويتي يكثف جهوده لكشف هوية عار في حمامات المباركية

السنة الأرضية على أحدهما بـ5 أيام.. العثور على كوكبين صالحين للحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة