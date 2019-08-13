اخبار الفن والفنانين.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء خيال مآتة من السينما

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
تفرد فيه نجيب الريحانى.. نبيل الحلفاوى يتحدث عن مشهد فى لعبة الست
رد الفنان نبيل الحلفاوى على أسئلة جمهوره، وكان من بين الأسئلة رأيه في فيلم "لعبة الست" للفنان نجيب الريحاني.
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وفاة حفيد سيد مكاوى.. والعزاء الأحد بمسجد عمر مكرم
نعت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوى، نجل شقيقتها إيناس، كريم مدحت منير.
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أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء "خيال مآتة" من دور العرض فى العيد
نشر الفنان احمد حلمى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أماكن دور العرض بالقاهرة والمحافظات، التي يتواجد فيها فيلم "خيال مآتة" في أول رد فعل له على اختفاء فيلمه من دور العرض السينمائي خلال أيام عيد الأضحى.
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بكتف عارٍ وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل "إنستجرام"
نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.
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داليا مصطفى: أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني
عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حبها لزوجها النجم شريف سلامة، متمنية أن تشاركه في عمل فني الفترة المقبلة.
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لأول مرة.. عمرو دياب في "الميوزيك أرينا"
تستضيف "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ أغسطس، لأول مرة هذا الصيف أكبر حفل للنجم عمرو دياب.
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تفرد فيه نجيب الريحانى.. نبيل الحلفاوى يتحدث عن مشهد فى لعبة الست
رد الفنان نبيل الحلفاوى على أسئلة جمهوره، وكان من بين الأسئلة رأيه في فيلم "لعبة الست" للفنان نجيب الريحاني.
لمزيد من التفاصيل
وفاة حفيد سيد مكاوى.. والعزاء الأحد بمسجد عمر مكرم
نعت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوى، نجل شقيقتها إيناس، كريم مدحت منير.
لمزيد من التفاصيل
أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء "خيال مآتة" من دور العرض فى العيد
نشر الفنان احمد حلمى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أماكن دور العرض بالقاهرة والمحافظات، التي يتواجد فيها فيلم "خيال مآتة" في أول رد فعل له على اختفاء فيلمه من دور العرض السينمائي خلال أيام عيد الأضحى.
لمزيد من التفاصيل
بكتف عارٍ وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل "إنستجرام"
نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.
لمزيد من التفاصيل
داليا مصطفى: أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني
عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حبها لزوجها النجم شريف سلامة، متمنية أن تشاركه في عمل فني الفترة المقبلة.
لمزيد من التفاصيل
لأول مرة.. عمرو دياب في "الميوزيك أرينا"
تستضيف "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ أغسطس، لأول مرة هذا الصيف أكبر حفل للنجم عمرو دياب.
لمزيد من التفاصيل
تعرف على إيرادات فيلم "the lion king"
حقق فيلم "The lion king" إيرادات بلغت مليارا و336 مليون دولار بعد طرحه في دور العرض الأمريكية والعالمية شهر يوليو الماضي.لمزيد من التفاصيل