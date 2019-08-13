اخبار الفن والفنانين.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء خيال مآتة من السينما



تفرد فيه نجيب الريحانى.. نبيل الحلفاوى يتحدث عن مشهد فى لعبة الست

وفاة حفيد سيد مكاوى.. والعزاء الأحد بمسجد عمر مكرم



أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء "خيال مآتة" من دور العرض فى العيد



بكتف عارٍ وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل "إنستجرام"

داليا مصطفى: أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني

لأول مرة.. عمرو دياب في "الميوزيك أرينا"

تعرف على إيرادات فيلم "the lion king"

حقق فيلم "The lion king" إيرادات بلغت مليارا و336 مليون دولار بعد طرحه في دور العرض الأمريكية والعالمية شهر يوليو الماضي.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:رد الفنان نبيل الحلفاوى على أسئلة جمهوره، وكان من بين الأسئلة رأيه في فيلم "لعبة الست" للفنان نجيب الريحاني.نعت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوى، نجل شقيقتها إيناس، كريم مدحت منير.نشر الفنان احمد حلمى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أماكن دور العرض بالقاهرة والمحافظات، التي يتواجد فيها فيلم "خيال مآتة" في أول رد فعل له على اختفاء فيلمه من دور العرض السينمائي خلال أيام عيد الأضحى.نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حبها لزوجها النجم شريف سلامة، متمنية أن تشاركه في عمل فني الفترة المقبلة.تستضيف "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ أغسطس، لأول مرة هذا الصيف أكبر حفل للنجم عمرو دياب.