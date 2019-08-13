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حوادث

ضبط 139 قضية مخدرات بحوزة 147 متهما خلال 24 ساعة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:27 م
مخدرات
مخدرات
أ ش أ
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية أسفرت عن ضبط ١٣٩ قضية مخدرات بحوزة ١٤٧ متهما، خلال 24 ساعة، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2592 ، قرص مخدر، وكميات من المواد المخدرة (البانجو، والحشيش، والهيروين، الشابو، والإستروكس، والفودو).

كما تم ضبط ٤٢ متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

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