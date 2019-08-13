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أخبار العالم

بوريس جونسون: صفقة بريطانيا مع أمريكا بعد بريكست مساومة صعبة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:31 م
ترامب - جونسون
ترامب - جونسون
على صالح
وصف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة بأنه «مساومة صعبة للغاية»

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي انضم فيه رئيس الوزراء المعين حديثًا إلى اجتماع في داوننج ستريت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومسؤولين بريطانيين كبار، حيث ناقش الجانبان إبرام اتفاق تجاري بريطاني أمريكي بعد مغادرة لندن للاتحاد الأوروبي.

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