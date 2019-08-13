بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة دينا الشربيني مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتفاجئ جمهورها ومحبيها بلقطات جديدة لها في العيد.



وظهرت دينا بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطالا مشجرا مع بلوزة بيضاء off shoulder قصيرة شفت عن بطنها، وتركت شعرها منسدلًا مع تسريحة الكيرلي التي تفضلها دومًا دينا الشربيني.



واختارت دينا أن تخضع لجلسة التصوير إلى جانب الورود، لتتماشى مع بهجة الصيف والعيد، كذلك تتماشى مع الملابس التي ترتديها.



وتلقت دينا الشربيني تعليقات كثيرة من محبيها، وكتبت على صورها الجديدة: "Happy Eid".