بعد غياب 22 عاما.. أوبرا عايدة تعود لمعبد حتشبسوت بالأقصر.. وسياحة البرلمان ترحب بالأمر

أعلن النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييده التام لعودة "أوبرا عايدة" لمعبد حتشبسوت في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر وذلك بعد غياب 22 عاما عقب نقلها للقاهرة عام 1997.





وأكد عمرو صدقى أن عودة أوبرا عايدة له أهميتين الأولى أنه يعطى دفعة مهمة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، والثانية فهو فرصة قوية جدًا لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى.





ولفت عمرو صدقى إلى أن أكبر دليل على أهمية عودة "اوبرا عايدة" هو أن تذاكر العروض انتهت تمامًا وحجزت بالكامل، وهو ما يؤكد الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد في تلك العروض العالمية التي تجذب كبار وصفوة السائحين من مختلف دول العالم، متوقعا أن يكون موسم السياحة الشتوى هذا العام من انجح المواسم وسيؤكد للعالم كله ان مصر بدأت فعلا استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خاصة أن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير وحافل في الأقصر وجمعت نجوم العالم والفن المصري منذ عشرات السنين وها هي تعود من جديد لخدمة السياحة بإختيار موقع مميز ومتفرد عالميا من خلال عرضها داخل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.



