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رياضة

غدا.. تونس تواجه الدنمارك في ثمن نهائي كأس العالم لناشئي اليد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:47 م
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد للشباب
أ ش أ
يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للناشئين غدا الأربعاء نظيره الدنماركي، في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لأقل من 19 سنة ، والمقامة حاليا بمقدونيا.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة ، من خلال الفوز على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 ، مقابل ثلاث هزائم أمام كل من البرتغال 24-30 وألمانيا 15-36 وأيسلندا 20-25.

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