غدا.. تونس تواجه الدنمارك في ثمن نهائي كأس العالم لناشئي اليد

يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للناشئين غدا الأربعاء نظيره الدنماركي، في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لأقل من 19 سنة ، والمقامة حاليا بمقدونيا.



وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة ، من خلال الفوز على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 ، مقابل ثلاث هزائم أمام كل من البرتغال 24-30 وألمانيا 15-36 وأيسلندا 20-25.

