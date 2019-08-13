الصين وقيرغزستان تختتمان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

اختتمت الصين وقيرغزستان، اليوم /الثلاثاء/، تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب تحت عنوان "التعاون-2019"، وذلك في أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن التدريب المشترك، الذي أجرته قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية وحرس قيرغزستان الوطني، استهدف تعميق التعاون الأمني، ودعم القتال وقيادة العمليات المشتركة بشكل فعال فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وقدرات القتال الفعلي.

وشارك نحو 150 ضابطا وجنديا من الصين وقيرغزستان في التدريب المشترك.