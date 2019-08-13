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الاتحاد الرياضي للجامعات: توزيع 3 ملايين دراجة للطلاب و100 ألف لأعضاء هيئة التدريس مع بدء العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:29 م
توزيع 3 ملايين دراجة
توزيع 3 ملايين دراجة للطلاب
نهلة الشربيني
أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، يستهدف توفير ما يزيد عن 3 ملايين دراجة هذا العام للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة والذين سيتوافر لهم 100 ألف دراجة، حيث يتم حاليا تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأضاف أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى أنه يتم استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى الأماكن المختلفة داخل الجامعة.

وأوضح ، أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام، لذا فهو يستهدف جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.

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