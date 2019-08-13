من بينها اثنان في مصر.. 6 أماكن يجب زيارتها في أفريقيا

ذكر موقع "ستاندرد ميديا" أن منظمة السياحة العالمية لاحظت تزايد أعداد السياح في أفريقيا إذ تشتهر بكونها غنية بالتاريخ ودورها كمهد للبشرية، مشيرة إلى أنه من المقدر أن تتقدم جنوب أفريقيا بأكثر من 10 ملايين سائح سنويا تليها زيمبابوي بـ 2.4 مليون.



ورصد الموقع بعض الأماكن التي ينبغي زيارتها في أفريقيا وحظيت مصر بالنصيب الأكبر، وهي:



1- وادي الملوك.. مصر

يقع وادي الملوك على الضفة الغربية لنهر النيل، وبه مقابر العديد من ملوك الفراعنة وذوي النفوذ في مصر القديمة، وتم التنقيب عن الوادي بشكل كبير في نهاية القرن الثامن عشر من قبل علماء الآثار الذين كانوا حريصين على كشف أسرار هذه المنطقة.



وجعل اكتشاف قبر توت عنخ آمون هذا الوادي واحدا من أكثر المواقع التاريخية شهرة في العالم. وتم إعلانه بموقع اليونسكو للتراث العالمي في عام 1979.



2- بحيرة مالاوي

وهي بحيرة أفريقية كبرى تقع في مالاوي على حدود موزمبيق وتنزانيا، وتعد بحيرة مالاوي ثاني أعمق وثالث أكبر بحيرة في أفريقيا والتاسعة في العالم.



وتضم مجموعة متنوعة الأسماك أكبر من أي بحيرة أخرى في العالم وبها أكثر من 700 نوع من أسماك البلطي. ويبلغ طول البحيرة حوالي 360 ميلًا وعرضها 47 ميلًا. وقد أعلنت حكومة موزمبيق الجزء الخاص بها من البحيرة كمحمية.



3- نهر الأسماك كانيون.. ناميبيا

يعد نهر الأسماك كانيون، أكبر وادي في إفريقيا حيث يبلغ طوله 100 ميل ويبلغ عرضه 27 كم في بعض الأماكن، وهو أيضا أطول نهر داخلي في ناميبيا وعادة ما يحدث فيضانا خلال فصل الصيف.



وعند أحد طرفي النهر، يوجد منتجع الينابيع الساخنة العلاجية "Ai-Ais" وهو مشهور لدى السياح.



4- شلالات فيكتوريا.. زيمبابوي وزامبيا



تعتبر شلالات فيكتوريا واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم، ويقع الشلال الذي هو جزء من نهر زامبيزي على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا. وعلى الرغم من أنها ليست الأعلى أو الأوسع في العالم، إلا أنها لا تزال معترفا بها على أنها الأكبر.



وعند ارتفاع 354 قدما، يبلغ ارتفاع هذا الشلال ضعف ارتفاع شلالات نياجارا في أمريكا تقريبا. ويبلغ عرض شلالات فيكتوريا 1.708 قدم، ويبلغ عرضها ضعف شلالات حدوة الحصان.



وتجذب الشلالات نحو 400000 زائر كل عام بحلول نهاية التسعينيات، ومن المتوقع أن يجذب حوالي مليون زائر كل عام في السنوات العشر القادمة.



5- منتزه جبل الطاولة الوطني.. جنوب أفريقيا



هي واحدة من مناطق الجذب السياحي الأكثر شهرة والأكثر زيارة في أفريقيا بأكملها، ويقع المنتزه في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا والمعروفة أيضًا باسم حديقة شبه جزيرة كيب بينسولا.



وتبلغ مساحتها 85 ميلا مربعا، وهي مدرجة كموقع تراث عالمي تابع لمنظمة اليونسكو في منطقة كيب فلورال. تشتهر الحديقة الوطنية بجبل الطاولة ورأس الرجاء الصالح.



6- أهرامات الجيزة وأبو الهول الكبير



تعد أهرامات الجيزة وأبو الهول، في مصر، واحدة من الأماكن الأكثر شهرة في أفريقيا. وتقع أهرامات الجيزة خارج العاصمة المصرية، القاهرة، وهو موقع أثري يضم الأهرامات الثلاثة المعروفة بـ الأهرامات العظيمة وأبو الهول الكبير.



وتعتبر الأهرامات واحدة من شعارات مصر وليست واحدة من عجائب الدنيا السبع فقط، بل هي أيضا واحدة من عجائب الدنيا القديمة التي لا تزال موجودة في العالم الحديث.



والأهرامات الثلاثة هي الهرم الأكبر خوفو، وهرم خفرع، وهرم منقرع. ويعود تمثال أبو الهول إلى عهد الملك خفرع وهو تمثال لمخلوق اسطوري برأس رجل وجسم أسد ويبلغ طوله 248 قدما وارتفاعه 66.3 قدما.