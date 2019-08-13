الحب والمصير .. 4 أطراف جديدة تدخل صراع البحث عن الكنز المجهول

ينافس فيلم الكنز (الحب والمصير) في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشهد الجزء الثاني ظهور أربع شخصيات جديدة، تشتبك مع شخصيات الجزء الأول أو تساعدها في البحث عن الكنز وكشف غموض هويته المجهولة، والشخصيات الجديدة هي:



تحتمس الثالث (أحمد مالك)

الابن غير الشرعي للملك تحتمس الثاني، أخذته حتشبسوت من والدته وقامت بتربيته ورعايته، ويعد أحد أعظم القادة في تاريخ مصر الفرعونية حيث أسس أول إمبراطورية مصرية، وتولى حكم مصر بعد حتشبسوت واستمر حكمه لـ 26 سنة تقريبًا.



راجية (سارة عبد الرحمن)

ابنة عبد العزيز النشار (أحمد رزق) مساعد بشر باشا، وتعمل كمحامية في مكتب والدها، تساعد حسن في البحث في المخطوطات والبرديات لتقربه بها نحو الكنز، تربطها مشاعر حب تجاه حسن الذي لا يشعر بها في ظل انشغاله بالكنز، ولكن وقوفها المتكرر جانبه يُنشئ بينهما صداقة قد تتطور إلى حب.



العاصي (جمال عبد الناصر)

أحد أخطر المطلوبين للعدالة في الصعيد، وكانت الحكومة تخاف أن يمتد نفوذه ويصبح خُط الصعيد الجديد فأرسلت بشر باشا للأقصر للقبض عليه، ولكنه يكتشف أن العاصي يمتلك خريطة لكنز هائل، تنشأ عداوة بين الطرفين وتمتد لحسن نجل بشر الذي يهدده أبناء العاصي بالقتل إذا رفض ترك القصر الذي يعيش فيه.



لواحظ (نهى عابدين)

راقصة شعبية معروفة في الموالد بالصعيد، يستعين بها بشر باشا في الإيقاع بالعاصي بعدما عرف بولعه بالنساء، توافق لواحظ على التحالف مع بشر إلا أن هذا يذهب بها إلى أبعد مما تتخيل.



يشار إلى أن الكنز 2 من اخراج وقصة سینمائیة شريف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحيم كمال، ويضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعية الفیلم، المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان السينما العربية.